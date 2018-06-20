إسرائيل تلوّح بالرد على الطائرات الورقية الحارقة بمواجهة عسكرية شاملة

القدس: قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، إن إسرائيل لن تسمح باستمرار ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة، التي يتم إطلاقها من غزة باتجاه المستوطنات، “حتى لو أدّى ذلك إلى الدخول في صراع عسكري واسع″، بحسب القناة الثانية العبرية.

وقالت القناة، إن “الجيش الإسرائيلي قال في نهاية تقييم ميداني، إن حركة حماس تخطيء في تقديراتها، فإسرائيل لن تسمح باستمرار إطلاق إرهاب الطائرات الورقية المحترقة من غزة، حتى لو كان الثمن الدخول في صراع عسكري واسع″.

وأضافت نقلاً عن مصادر (لم تسمها) في الجيش: “لن تتمكن حماس من خلق قواعد لعبة جديدة”، مشيرةً الى أن “الجيش يعد لعملية شاملة في غزة، إذا ما استمرت حماس بمحاولة خلق قواعد لعبة جديدة”.

وذكرت القناة أنه ترأس التقييم الذي جرى اليوم الأربعاء، رئيس هيئة أركان الجيش غادي ايزنكوت، بمشاركة مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار.

ونقلت عن مصدر (لم تسمه) شارك في التقييم: “إذا اعتقدت حماس أن إسرائيل تتردد في الدخول في مواجهة فهي مخطئة”.

وأضاف المصدر “منذ مارس (آذار) الماضي تم التسبب بضرر بالغ لأنظمة حماس، وإذا لم يكن ما جرى كافياً فهناك سلسلة من الخطوات التي يمكن القيام بها بما في ذلك الاغتيالات”.

ويطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت نهاية مارس الماضي؛ ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية.

وتسببت هذه الطائرات، بموجة تصعيد محدودة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، الأربعاء، حيث شنت طائرات إسرائيلية 25 غارة على مواقع لحركة “حماس″ فيما استهدفت غارة واحدة مجموعة من مطلقي الطائرات وسط القطاع، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 45 قذيفة من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، أن مقاتلات تابعة له شنت 25 غارة خلال ساعات الليل، على 11 هدفاً تابعة لـ”حماس″، كما قصفت بصاروخ واحد مجموعة من مطلقي الطائرات قرب الحدود الشرقية لوسط القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه تم رصد إطلاق 45 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بغلاف القطاع.

وأضاف أدرعي، أن منظومة “القبة الحديدية” اعترضت 7 قذائف، فيما أشار إلى أن 3 قذائف على الأقل سقطت داخل قطاع غزة، دون الإشارة إلى مصير بقية القذائف.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية، حتى الآن، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية، لكن المتحدث باسم الجانب الإسرائيلي حمّل المسؤولية لحركة “حماس″.(الأناضول)