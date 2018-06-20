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بعد 28 عامًا .. الجماهير تُسدد فاتورة “القهر” لمجدي عبد الغني -(فيديو)

Jun 20, 2018
مجدي عبد الغني ومحمد صلاح
مجدي عبد الغني ومحمد صلاح

القاهرة-”القدس العربي”:

رغم حزن الجماهير المصرية على خيبة أمل الخروج شبه الرسمي من نهائيات كأس العالم، بعد الهزيمة الصادمة أمام روسيا بنتيجة 1/3، إلا أنهم تنفسوا الصعداء بالتخلص من صداع مجدي عبد الغني  وهدفه في مرمى هولندا في مونديال إيطاليا 1990.

وظل لاعب الأهلي السابق والمسؤول البارز الحالي في جبلاية اتحاد الكرة، يتفاخر ويتغنى بهدفه في شباك فان بروكلين، بالكاد لا يُفّوت مناسبة صحافية أو تلفزيونية إلا ويُذكر المصريين بهدفه، بعبارات “أوعوا تنسوا إني صاحب هدف مصر الوحيد في كأس العالم”، رغم أن عبد الرحمن فوزي سبقه بأكثر من خمسة عقود بثنائية في المجر عام 1934.

وبعد انتظار دام 28 عامًا، رد مشجعو المنتخب المصري أو بالأحرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الصاع صاعين لعبد الغني، بحملة من التعليقات الساخرة، احتفالاً بهدف الخلاص الذي سجله صلاح من علامة الجزاء في الروس، وهو ما خفف صدمة الهزيمة .. وأيضًا جعل اسم مجدي عبد الغني أعلى ترند في مصر في غضون دقائق قليلة.

وإليكم أبرز ردود الأفعال الساخرة من انتهاء قهر مجدي عبد الغني للمصريين.

 

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1 COMMENT

  1. نحمد الله ونشكر فضلوا
    على هدف صلاح الذى خلصنا
    من صداع مجدى عبد الغنى
    وربنا يسهل وصلاح يحرز أهداف اخرى فى السعودية

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