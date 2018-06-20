طائرات إسرائيلية تقصف شبانا فلسطينيين في غزة لدى محاولتهم إطلاق طائرات ورقية

غزة: قالت مصادر فلسطينية إن طائرات إسرائيلية من دون طيار قصفت اليوم الأربعاء شبان فلسطينيين شرق قطاع غزة لدى محاولتهم إطلاق طائرات ورقية.

وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صاروخين على مجموعتين من الشبان الفلسطينيين شرق مخيم البريج للاجئين وسط القطاع وشرق مدينة غزة من دون وقوع إصابات.

من جهتها، قالت مصادر إسرائيلية إن ثلاثة حرائق على الأقل اندلعت اليوم في أحراش إسرائيلية محاذية للسياج الفاصل مع قطاع غزة بفعل طائرات ورقية حارقة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت سلسلة غارات على قطاع غزة ليلة الثلاثاء/الأربعاء فيما رد نشطاء فلسطينيون بإطلاق قذائف صاروخية محلية على جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن “استهداف 25 هدفًا في أربعة مواقع عسكرية تابعة لحماس من بينها موقع تدريب تحت أرضي” في قطاع غزة.

ولاحقا قال جيش الاحتلال إنه أحصى إطلاق نحو ثلاثين قذيفة بينها صواريخ محلية أطلقت ليلا من القطاع على جنوب إسرائيل.

وكررت إسرائيل هجماتها الجوية على قطاع غزة في الأيام الأخيرة بدعوى الرد على إطلاق شبان فلسطينيين طائرات ورقية وبالونات حارقتين على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع القطاع.

ويعمد شبان فلسطينيون إلى إطلاق طائرات ورقية بذيول مشتعلة وبالونات حارقة على الجانب الأخر من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ضمن احتجاجات مسيرات العودة.

وتقول إسرائيل إن ذلك كبدها خسائر اقتصادية بفعل حرق حقول زراعية وتوعدت مؤخرا باستهداف مطلقي الطائرات الورقية الحارقة.

واستشهد 130 فلسطينيا في مواجهات شبه يومية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة ضمن احتجاجات مسيرة العودة التي انطلقت في 30 آذار/مارس الماضي.(وكالات).