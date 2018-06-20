هدف رونالدو يقود البرتغال للفوز 1-صفر على المغرب

موسكو: أحرز القائد كريستيانو رونالدو هدفا من ضربة رأس بعد أربع دقائق من البداية ليقود البرتغال للفوز 1-صفر على المغرب ليقترب بطل أوروبا من التأهل إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في البطولة إلى أربعة عندما دخل منطقة الجزاء ووضع ضربة رأس قوية في شباك المغرب.

وتصدرت البرتغال المجموعة بأربع نقاط ما يعني أن المغرب، الذي أهدر عدة فرص للتسجيل في الشوط الثاني، بات أول منتخب يودع البطولة عقب خسارته الثانية.

وستلتقي البرتغال، التي تعادلت 3-3 في مباراتها الأولى مع إسبانيا، في مباراتها الأخيرة مع إيران يوم الاثنين المقبل.(رويترز).