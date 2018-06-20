موقع إسرائيلي: البحرين تستعد رسميا لإقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب

لندن-”القدس العربي”:

ذكر موقع ” آي 24 نيوز″ العبري ان مملكة البحرين ستكون أول دولة خليجية، تُعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ونقل الموقع عن مسؤول بحريني لم تسمه قوله، إن البحرين لا تعتبر إسرائيل عدواً، وأن التقارب بين الدولتين، لن يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة البحرين.

ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن وفداً رسمياً إسرائيلياً يضم مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى من المقرر أن يسافر إلى البحرين لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي الذي تنظمه (يونيسكو) في الـ 24 من حزيران/ يونيو، الجاري.

وأضاف الموقع: “من الواضح أن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وفد إسرائيلي رسمي إلى دولة خليجية، ليست لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل”.