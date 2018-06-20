فصائل فلسطينية بغزة تتبنى المسؤولية عن قصف مواقع إسرائيلية فجر اليوم

غزة: أعلنت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، عن مسؤوليتها المشتركة عن قصف مواقع إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت الفصائل في بيان حمل توقيع “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية”، وصل وكالة الأناضول نسخة منه:” تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية مسئوليتها عن استهداف 7 مواقع عسكرية صهيونية في محيط غزة بعددٍ من الرشقات الصاروخية منتصف ليل أمس وفجر اليوم الأربعاء”.

وأضافت إن هذ القصف جاء “رداً على العدوان الصهيوني المتواصل في استهداف مواقع المقاومة في قطاع غزة واستهداف وترويع أبناء شعبنا الآمنين.”

وأكد البيان أن الفصائل ستعامل إسرائيل بالمثل، في حال استمرت في قصف مواقع فلسطينية في غزة، وأضاف:” نؤكد على معادلة القصف بالقصف ولن نسمح للعدو بفرض معادلاته العدوانية على شعبنا ومقاومته، وستتحمل قيادة العدو المسئولية الكاملة عن أي عدوان”.

ولم يحمل البيان أسماء الفصائل الموقعة عليه، لكنّ مصادر فلسطينية قالت لوكالة الأناضول، إن من أبرز المشاركين بالبيان، كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وكانت الفصائل قد قصفت مواقع إسرائيلية فجر اليوم، ردا على قصف إسرائيلي لمواقع في قطاع غزة.(الأناضول).