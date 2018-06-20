لاعبو المنتخب المصري يتعاهدون على الفوز أمام السعودية

غروزني: عقد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، جلسة مع لاعبي منتخب الكرة الأول، على متن الطائرة التي أقلت بعثة الفراعنة من مدينة سان بطرسبورغ في طريقها إلى مدينة غروزني عاصمة الشيشان، حيث المقر الدائم للفريق المصري خلال مباريات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وتحدث أبو ريدة مع اللاعبين عن الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراته أمام روسيا بثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم، وطالب اللاعبين بضرورة تعويض الجمهور المصري الذي كان ينتظر تقديم أداء أفضل في هذه المواجهة.

وتعاهد اللاعبون لرئيس اتحاد الكرة على القتال خلال المباراة المقبلة أمام منتخب السعودية يوم الاثنين المقبل في مدينة فولغوغراد، وتحقيق الفوز، ليكون أول انتصار لمنتخب مصر خلال تاريخ مشاركاته في بطولات كأس العالم.

كان المنتخب المصري قد خسر مباراته الثانية امام نظيره الروسي 3/1بعد خسارة مباراته الأولي أمام أوروغواي .1/0

من جهة اخرى، خسر المنتخب السعودي5/0أمام نظيره الروسي في افتتاح البطولة يوم الخميس الماضي.(د ب أ).