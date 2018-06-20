ماي تفوز بتصويت حاسم حول دور البرلمان في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي  

لندن: فازت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا اليوم الأربعاء بتصويت حاسم حول دور البرلمان في الموافقة على الاتفاق النهائي لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، بعد تقديمها تنازلات للمتمردين الموالين للاتحاد في حزب المحافظين الذي تقوده.

ورفض مجلس العموم، الغرفة الرئيسية المنتخبة بالبرلمان البريطاني، تعديلا بأغلبية 319 صوتا مقابل 303 اصوات يسمح للمشرعين بالسيطرة على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا عجزت حكومة ماي عن التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.(دب ا).