طفلة سورية نازحة مبتورة القدمين تستخدم “أواني فارغة” كأطراف صناعية -(فيديو)

انطاكيا -”القدس العربي “:

اثارت لقطات لطفلة سورية نازحة مبتورة القدمين، وتستخدم اواني معدنية فارغة كأطراف صناعية، اثارت موجة تعاطف كبيرة في اوساط المتعاطفين مع الثورة السورية، لتطلق حملة تبرعات كبيرة بالتواصل مع والد الفتاة الذي انتشر رقم هاتفه في وسائل التواصل الاجتماعي.

الطفلة وتدعى مايا المرعي ويبلغ عمرها ثمان سنوات، تنتمي لاحدى قرى ريف حلب الجنوبي، ونزحت عائلتها لمخيمات اللجوء في ريف ادلب، وظهرت في فيديو وهي تقوم بتركيب علب معدنية على اطرافها المبتورة لتمكنها من المشي، كما يظهر حديث أحد موظفي الاغاثة الاتراك مع اهلها ووصفه لحالتها باللغة التركية، اذ تنتشر العديد من مخيمات النازحين قرب الحدود السورية التركية ويعمل فيها العشرات من موظفي الاغاثة الاتراك التابعين لمنظمات الهلال الاحمر التركي ومنظمة IHH التركية الشهيرة للاغاثة.

وتحدثت “القدس العربي” الى أحد الناشطين الذين شاركو بحملة التبرعات، وقال ان العديد من “فاعلي الخير” اتصلوا بوالدها وقاموا بالتعهد بتأمين كلفة تركيب أطراف صناعية طبية، للطفلة مايا، وان الاقبال على التبرع للطفلة كان قياسيا خلال ساعات قليلة فقط من نشر الفيديو والصور على صفحات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فان عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا، ارتفع بعد اندلاع الثورة ليبلغ نحو ١٠٪؜ من نسبة السكان، وسبق لوزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة محمد فراس الجندي ان تحدث عن ان عدد “ذوي الاحتياجات الخاصة” نتيجة اصابات الحرب في سوريا قد بلغ حتى عام ٢٠١٧ نحو اربعمائة الف، وبحسب ارقام للشبكة السورية لحقوق الإنسان فان ١٩ الف طفل قتل في الحرب السورية الدائرة منذ ٢٠١١، ويتحمل النظام السوري المسؤولية عن ٩٠٪؜ من اعداد القتلى الاطفال .