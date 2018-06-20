مدرب المنتخب التونسي: لعبنا بخطة السبسي في مباراتنا مع إنكلترا ! -(فيديو)

تونس – “القدس العربي”:

سخر مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول من الصور التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يجري مكالمة هاتفية خلال مباراة بلاده الأخيرة أمام المنتخب الإنكليزي في مونديال روسيا الحالي، حيث اعتبر البعض أنه يتلقى تعليمات أو “توبيخا” من أحد المسؤولين الكبار في الدولة بسبب الأداء غير المقنع للفريق التونسي.

وقال معلول في تصريح إذاعي بتهكم “أعتقد أن السيد الباجي (الرئيس التونسي) كان يتحدث مع مراد (المدرب المساعد) ومراد كان يعطيني التعليمات! (حول طريقة اللعب)”، لكنه أوضح لاحقا بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منح المنتخبات المشاركة في المونديال أجهزة اتصال للتنسيق بين الإطار الفني والطبي وبقية الأعضاء لمعاينة أداء اللاعبين وإعطاء بعض الملاحظات حول وضعهم الصحي.

وكان المنتخب التونسي أهدر خلال الوقت الإضافي تعادلا ثمينا مع المنتخب الإنكليزي، وهو ما عرضه لموجة انتقادات كبيرة في تونس، حيث وجه البعض انتقادات لاذعة للمدرب معلول الذي اعتبروا أنه لم يكن موفقا في الخطة “الدفاعية” التي وضعها للمنتخب، ودعوه لتغيير هذه الخطة خلال المباراة المُقبلة مع بلجيكا.