  مدرب المغرب فخور بأداء اللاعبين رغم الخسارة أمام البرتغال

موسكو : أعرب الفرنسي هيرفيه رينار، مدرب منتخب المغرب لكرة القدم، عن رضاه عن أداء لاعبيه رغم خسارة الفريق صفر / 1 أمام نظيره البرتغالي اليوم الأربعاء في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وودع المنتخب المغربي البطولة رسميا، بعدما ظل رصيده خاليا من النقاط في ذيل الترتيب، فيما تصدر منتخب البرتغال (بطل أوروبا) المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيران، الذي يواجه المنتخب الإسباني، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في وقت لاحق اليوم.

قال رينار، في تصريحات صحافية عقب المباراة “لا أشعر بخيبة أمل بشأن الأداء، إنني فخور جدا باللاعبين”.

أوضح رينار “نمتلك لاعبين أكفاء، ولكن كان ينبغي علينا أن نكون أكثر فعالية على المرمى”.

وأضاف “إننا فخورون للغاية بالأداء الذي قدمه اللاعبون”.

وشدد المدرب الفرنسي بعد أن نال لاعبو منتخب (أسود الأطلس) تحية حارة من الجماهير عقب المباراة “سنلعب المباراة الأخيرة أمام إسبانيا ونحاول أن نختتم مبارياتنا بتحقيق نتيجة جيدة”.(د ب أ).