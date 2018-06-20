بعد تصاعد الغضب.. ترامب: سأوقع أمرا لمنع فصل أطفال المهاجرين عن أسرهم

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاربعاء انه سيوقع امرا تنفيذيا للإبقاء على أطفال المهاجرين مع اسرهم عند الحدود مع المكسيك وسط تصاعد الغضب بسبب فصلهم عن بعضهم البعض.

وكان تم فصل اكثر من 2300 قاصر عن أسرهم في خمسة أسابيع.

وقال ترامب اثناء لقاء مع نواب جمهوريين في البيت الابيض “نريد ان نبقي الاسر مع بعضها. هذا امر مهم جدا”.

وأضاف “سأوقع امرا تنفيذيا بعد قليل” دون مزيد من التفاصيل عن محتوى الامر.

ويكرر ترامب وفريقه منذ عدة ايام انهم لا يفعلون سوى تطبيق القانون وان الامر يحتاج لتدخل الكونغرس لتعديل القانون ولإنهاء فصل الاسر عن بعضها. ويلقى هذا الفصل نقدا كبيرا في الولايات المتحدة وخارجها.

وكان زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس النواب بول ريان أعلن في وقت سابق الاربعاء انه سيعرض للتصويت الخميس مشروع قانون ينهي عمليات فصل افراد اسر المهاجرين الذين يجتازون الحدود خلسة عن بعضهم ومن شأنه ان “يحل” مشكلة القاصرين الذين يصلون دون أرواق ثبوتية الى الولايات المتحدة. (أ ف ب) .