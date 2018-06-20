نيمار يستأنف التدريب الجماعي مع المنتخب البرازيلي

باريس-” القدس العربي”-آدم جابر:

استأنف نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا التدريب الجماعي مع المنتخب، الأربعاء، بعد أن كان ضحية لضربة في الكاحل خلال المباراة الأولى لفريقه ضد سويسرا.

ونشر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الأربعاء، صورا لنيمار وهو يتدرب بشكل طبيعي مع المجموعة، بعد أن غاب عن تدريبات يومي الاثنين والثلاثاء، ما أثار مخاوف كبيرة لدى ملايين البرازيليين وعشاق المنتخب البرازيلي من احتمال عدم مشاركته مع المنتخب البرازيلي في مباراته الثانية في المونديال التي ستجمعه يوم الجمعة ضد منتخب كوستاريكا.

وكان نيمار قد تعرض لأخطاء كثيرة خلال المباراة الأولى للبرازيل ضد سويسرا والتي انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة، منها ضربة في الكاحل أثارت الذعر لدى طاقم المنتخب البرازيلي، خاصة أن مهاجم باريس سان جيرمان عائد من إصابة قوية أبعدته عن الملاعب لنحو ثلاثة أشهر.