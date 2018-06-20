صلاح ينفي وجود خلافات في منتخب مصر عقب وداع المونديال

موسكو: نفى المهاجم محمد صلاح، اليوم الأربعاء، الأنباء التي ترددت حول وجود خلافات في منتخب مصر عقب الهزيمة من روسيا بهدف لثلاثة أهداف في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتلقى المنتخب المصري أمس الثلاثاء الهزيمة الثانية له في المونديال ليودّع على إثرها العرس العالمي.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال صلاح “الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق بيننا، نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه”.

وأثير جدلًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام المصرية بعد خسارة الفراعنة من روسيا، بشأن وجود خلافات بين اللاعبين والجهاز الفني، بالإضافة إلى تهديد صلاح بمغادرة معسكر منتخب بلاده، وعدم خوض منتخب مباراة السعودية يوم الإثنين المقبل في آخر لقاء بالمونديال.

وودّع المنتخب المصري المونديال الذي يشارك فيه بعد غياب 28 عامًا، بعدما احتل المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية المتذيل، بينما تصدرت روسيا الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أوروغواي ليتأهلا سويًا إلى ثمن النهائي.(الأناضول).