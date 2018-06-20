﻿الدوري الانكليزي: ويلشير: ليس لدي خيار سوى الرحيل عن أرسنال!

لندن – د ب أ: أعلن جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال أنه سيرحل عن الفريق الانكليزي مع انتهاء فترة عقده في نهاية الشهر الجاري.

وكان ويلشير (26 عاما)، الذي لعب 197 مباراة بقميص أرسنال، تلقى عرضا بتجديد العقد مع تقليص الراتب، لكن تعيين أوناي إيمري مدربا للفريق، جاء ليحسم الأمر له ويقرر الرحيل. وقال ويلشير عبر «إنستغرام»: «بعد اجتماعي مع المدرب الجديد، أدركت أنه رغم أن عرض تجديد العقد براتب أقل لا يزال قائما، ستتقلص فرصتي في المشاركة بشكل كبير إذا قررت البقاء.» وأضاف: «أنا واثق من أن الجميع سيتفهم أنه في هذه المرحلة من مسيرتي الاحترافية وحياتي، سأكون بحاجة إلى المشاركة بانتظام ضمن الفريق الأول.» وتابع: «بعد اجتماعي مع السيد إيمري، شعرت بأن هذا سيكون أمرا صعبا للغاية لي في أرسنال. وبالتالي أدركت أنه لا خيار أمامي سوى نظر الفرص الأخرى المتاحة أمامي لتطوير مسيرتي.» وأثنى أرسنال على ويلشير، وذكر النادي: «على حبك والتزامك وروحك القتالية، وعلى هدف نوريتش، وعلى ألقاب كأس الاتحاد، وعلى أفضل هدف في موسم 2013/2014 وأفضل هدف في موسم 2014/2015 وعلى المشاركة في 197 مباراة… نشكرك.»