﻿كاراغر: راشفورد يجب أن يلعب بدلا من ستيرلينغ

لندن – رويترز: قال جيمي كاراغر مدافع إنكلترا السابق إن ماركوس راشفورد يجب أن يدخل التشكيلة الأساسية لمنتخب إنكلترا أمام بنما يوم الأحد المقبل بدلا من رحيم ستيرلينغ.

وسجل المهاجم هاري كاين هدفين، أحدهما في الوقت بدل الضائع، لتفوز إنكلترا 2-1 على تونس في مباراتها الأولى بالمجموعة السابعة يوم الاثنين الماضي لكن ستيرلينغ أخفق في التسجيل للمباراة الـ21 على التوالي مع المنتخب الوطني. ويرى كاراغر أن راشفورد ترك بصمة إيجابية بعد المشاركة في الدقيقة 68 بدلا من سترلينغ المتألق مع مانشستر سيتي وقال إن أداء اللاعب البالغ عمره 20 عاما يجعله يستحق اللعب كأساسي. وكتب كاراغر في عموده بصحيفة «تليغراف»: «أسلوب إنكلترا لا يناسب ستيرلينغ، أو ربما ينطبق ذلك على المركز الذي يشغله حاليا». وأضاف: «في الوقت الحالي تلعب إنكلترا بثلاثة لاعبين في مركز صانع اللعب. كلهم يعتمدون على تحركاتهم وسرعتهم وبشكل أكبر من قدرتهم على فتح ثغرات في دفاع المنافسين عن طريق التمريرات الدقيقة. هذا يجعل اختيار سترلينج غير منطقي». وتلعب إنكلترا مع بلجيكا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الاربعاء المقبل.