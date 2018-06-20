﻿ليفاندوسكي يترنح تزامنا مع تعثر بولندا!

موسكو – د ب أ: تعرضت مساعي روبرت ليفاندوسكي في المنافسة على لقب هداف كأس العالم بعد موسم آخر حصد فيه لقب الهداف في البوندسليغا، لضربة موجعة يوم الثلاثاء عبر هزيمة بولندا أمام السنغال ½ ضمن المجموعة الثامنة لمونديال روسيا.

وتصدر ليفاندوسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني، قائمة هدافي التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال برصيد 16 هدفا بفارق هدف واحد عن نجم البرتغال كريستيانو رونالدو. وحضر منتخب بولندا إلى روسيا بعد فوزه الودي الكاسح على ليتوانيا 4/صفر قبل اسبوع واحد. وبعد أن تصدر منتخب بولندا المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة للمونديال، كان الفريق مرشحا للتأهل عن المجموعة الثامنة للمونديال في مواجهة السنغال وكولومبيا واليابان، كما كان التوقعات تشير إلى توهج ليفاندوفسكي في أول مشاركة له في كأس العالم. ولكن منتخب بولندا الآن يقاتل من أجل النجاة بعد أداءه الهزيل في استاد سبارتاك، حيث ظهر ليفاندوسكي الهداف التاريخ لبلاده برصيد 55 هدفا في 95 مباراة دولية، بشكل محبط. ونادرا ما ظهر ليفاندوسكي في شوط المباراة الأول وسدد كرة واحدة على المرمى خلال الشوط الثاني من ركلة حرة تصدى لها حارس السنغال. وفي الوقت الذي تتمركز فيه قوة بولندا في خط الهجوم وليس الدفاع، فإن المدرب ادم نفالكا دفع بقائمة تتناسب مع مشاركة بيوتر زيلينسكي نجم نابولي في مركز لاعب خط الوسط المهاجم. وغير نفالكا من طريقة لعبه في الشوط الثاني ولعب بثلاثة مدافعين بعد إصابة لاعب الوسط ياكوب بلازيكوفسكي لاعب فولفسبورج الذي كان يخوض مباراته الدولية رقم 100.

وقال نفالكا: «أعتقد أن هذا لم يكن السبب الأساسي للخسارة، لقد افتقدنا إلى الكفاءة في الشوط الأول، لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء وافتقدنا إلى الدقة ، لم نلعب بسلاسة».

وتقدم المنتخب السنغالي بهدف عكسي سجله البولندي تياجو سيونيك بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37. وأضاف مباي نيانغ الهدف الثاني للسنغال من خطأ دفاعي فادح في الدقيقة 60 ثم رد غرزيغورز كريتشوفياك بهدف لبولندا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة. وقال ليفاندوسكي: «أمور مثل هذه لا ينبغي أن تحدث في كأس العالم، كان هناك خلل في التواصل، لقد أهدينا السنغال الهدفين». ورفض ليفاندوسكي الحديث عن سعيه للفوز بالحذاء الذهبي للمونديال، ليسير على نفس نهج مواطنه غرزيغورز لاتو الذي ساهم في وصول بولندا للمربع الذهبي لكأس العالم 1974 في ألمانيا. وتحدث ليفاندوسكي في وقت سابق عن توقعاته بأن يتعرض لرقابة لصيقة من المدافعين، لكن نجم بايرن ميونيخ لم يتعرض سوى لمخالفة واحدة طوال المباراة. الحذاء الذهبي يبدو حلما بعيد المنال إلا لو انتفضت بولندا أمام كولومبيا في كازان يوم الأحد المقبل ثم أمام اليابان في فولغوغراد يوم 28 حزيران/يونيو.