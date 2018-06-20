﻿المجموعة الثانية: هدف رونالدو يحسم لقاء المغرب لمصلحة البرتغال

موسكو – د ب أ: ودع المنتخب المغربي كأس العالم، بعدما مني بالهزيمة الثانية، وخسر أمام نظيره البرتغالي صفر/1 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وجاء هدف الفوز بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة، وسجله النجم كريستيانو رونالدو، لينفرد مجددا بصدارة هدافي البطولة بأربعة أهداف وبفارق هدف أمام الروسي دينيس تشيريشيف. وجاءت الهزيمة التي حسمت الخروج من الدور الأول، بمثابة صدمة قوية للمنتخب المغربي وجماهيره، بعدما قدم منتخب أسود الأطلس واحدا من أفضل العروض منذ بداية المونديال، حيث تفوق على نظيره البرتغالي في الناحية الهجومية بشكل كبير كما تفوق في الاستحواذ لفترات طويلة من المباراة. ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط، حيث افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع إسبانيا 3/3 بينما ظل المغرب بدون رصيد من النقاط حيث خسر مباراته الأولى أمام إيران صفر/1 .

وقدم المنتخب المغربي أداء هجوميا قويا خلال الشوط الأول وهدد مرمى البرتغال بعدد من الفرص لكنه أخفق في ترجمتها إلى أهداف، في حين ركز الفريق البرتغالي على الجانب الدفاعي بشكل أكبر بعد تقدمه بالهدف المبكر. وفي الشوط الثاني لم يختلف الحال، حيث واصل المنتخب المغربي شراسته الهجومية وهدد المنتخب البرتغالي بشكل كبير، لكن تألق الحارس وحذر الدفاع وكذلك سوء الحظ حال دون تحول النتيجة لصالح أسود الأطلس.