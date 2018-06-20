﻿السعودية تودع كأس العالم برفقة مصر والمغرب

روستوف أون- دون (روسيا) – رويترز: ودع المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم مع شقيقيه المصري والمغربي، عقب خسارته 1-صفر أمام أوروغواي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ليتأهل المنتخب الأمريكي الجنوبي بصحبة روسيا المستضيفة للدور التالي.

وسيلتقي الفريقان مع صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة الثانية التي تتصدرها البرتغال بأربع نقاط قبل مواجهة إسبانيا وإيران. ورفعت أوروغواي، بطلة العالم مرتين، رصيدها إلى ست نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن روسيا متصدرة المجموعة التي تغلبت على مصر 3-1 مساء الثلاثاء ضمن المجموعة ذاتها. وظلت السعودية في المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف عن مصر ثالثة الترتيب وكل منهما بدون نقاط.

وباتت السعودية ثالث منتخب عربي يودع البطولة مع مصر والمغرب الذي خسر 1-صفر أمام البرتغال. وتعني نتيجة اللقاء الذي اقيم في روستوف أون-دون انه لن يكون بوسع السعودية أو مصر تخطي النقاط التي حصدها فريق المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف في رحلة البحث عن الصعود للدور الثاني. واستغل لويس سواريز مهاجم برشلونة تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها كارلوس سانشيز ليتخلص من رقيبه تيسير الجاسم ويضع الكرة بقدمه اليسرى من مدى قريب في شباك الحارس محمد العويس الذي خرج من مرماه بشكل خاطئ في الدقيقة 23. وستلعب روسيا امام اوروغواي في الجولة الاخيرة بحثا عن تحديد صاحب المركز الأول بالمجموعة.