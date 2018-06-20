﻿المسلسل المصري «ليالي أوجيني»: «فلاش باك» على أزمنة الرومانسية

القاهرة – «القدس العربي» : تمثل العودة إلى الزمن الماضي حلماً لدى كل إنسان، فما تحفل به الذاكرة عن الأيام الخوالي يسقط منه ما يعكر الصفو فيظل كل منا مشدودا إلى ماضية، حيث يراه هو الأجمل دائماً، فالطفولة والصبا والشباب مراحل لا تعوض وكلما بعدت المسافة بينها وبين العمر الواقعي الراهن يزداد الإنسان تعلقاً بها ويصير يسترجع ذكرياته ويستعرض شريط حياته بلذة وشغف فذاك هو العزاء الوحيد.

مشاعر طبيعية يحولها المخرج هاني خليفة مع كاتبتي السيناريو، انجي القاسم وسما عبد الخالق إلى تيمة درامية تعيد ذكريات الماضي فنراه واقعاً يومياً معاشاً في أحداث مسلسل «أوجيني» المستلهم عنوانه من إسم امبراطورة فرنسا الشهيرة أوجيني والمأخوذ عنه اسم تياترو قديم في مدينة بور سعيد، المدينة المصرية الساحلية ذات العراقة والتاريخ، والعنوان مرتبط بالطبع بالأحداث، فمعظم الشخصيات تدور في محيط التياترو حسب المواقف الدرامية وما يسفر عنها من تطورات.

وقبل الدخول في أجواء المسلسل لا بد من التنويه عن أن المخرج هاني خليفة هو صاحب فيلم «سهر الليالي»، الذي تم عرضه قبل عدة سنوات وأحدث دوياً واسع الصدى كونه جاء في فترة كانت السينما المصرية تركز فيها على قضايا بعيدة عن المنطقة الشعورية الإنسانية الخاصة بالجمهور وتنشغل بالأكشن والمخدرات والكوميديا لأنها المكونات الفنية مضمونة الربح، ولهذا كان «سهر الليالي» نمطاً مختلفاً بين ركام الأعمال التجارية فحظي بتأييد نقدي وجماهيري كبير ومنذ ذلك الحين تردد اسم المخرج بقوة كأحد المهمومين بصناعة فن مختلف.

هذه الخلفية الخاصة بصانع مسلسل أوجيني كان لا بد منها لأنها تفسر مرجعيته الإبداعية وتجربته الخاصة جداً في الميل للنوعيات الدرامية الناعمة المغرقة في الرومانسية فهو دائماً ما يكون معنياً بالتفاصيل الكبيرة والصغيرة للموضوع والشخصيات والحالة النفسية والمزاجية والتاريخية المتصلة بما يطرحه باعتبار ذلك كله داخلا ضمن مكونات العمل وتأثيراته وهي مسألة تتحدد من خلالها مواطن الصدق ودرجات الإقناع وبالفعل استطاعت الحلقات ترجمة الجو العام للمرحلة الزمنية المعنية وهي فترة الأربعينيات بكل سماتها وخصائصها الاجتماعية والبيئية والمعمارية والطابع الغالب عليها بدءاً من الأزياء والديكور ومروراً بالإضاءة التي أعطت إحساساً ما بالقدم والأصالة ووضعت المشاهد في الجو العام للأحداث والزمن الدرامي المقصود، فضلاً عن الإكسسوار وتسريحات الشعر الخاصة بالبطلات والتي كانت شائعة في تلك الفترة والمبينة في الأفلام القديمة لعبد الوهاب وليلى مراد وراقية إبراهيم وغيرهم وهي تعد مصادر مهمة للاستلهام والمحاكاة للتعبير عن خصوصية الزمن الجميل بتعريف الغالبية ممن ارتبطوا بالمراحل المشار إليها.

ولم يكن ذلك الوعاء وحده يغني عن الدلالة والمعايشة والاندماج مع الأحداث والظروف والحالة الفنية لو لم تكن هناك قدرات فائقة لدى الأبطال الموهوبين وإمكانية مدهشة على تجسيد الشخصيات، كما هو واضح في أداء أمينة خليل، البطلة الرئيسية والمحور الأساسي للفكرة الرومانسية وهي المرأة التي تتنازعها مشاعر مختلفة بين أمومتها المغدوره وحبها المفقود وواقعها القاسي واضطراب حياتها ومزاجها النفسي، وأيضاً ظافر العابدين الذي بات يمثل في نظر جمهوره النسائي رمزاً للرجل العاطفي الحالم وهي حالة قريبة الشبه من دورة فهو «فريد» الطبيب الرومانتيك الذي يعيش حياتين، حياة طبيب عملي وزوج تقليدي، وحياة عاشق ومحب ومغرم صبابة وهو تضاد أو ازدواج يجعل للشخصية والدور أبعاداً إنسانية مهمة تؤكد براعة ظافر كممثل مقنع جدير بما يتمتع به من شعبية تذكرنا بشعبية أصحاب لقب الفتى الأول في سينما الأبيض والأسود المصرية، عماد حمدي وشكري سرحان وعمر الشريف ورشدي أباظة وأحمد رمزي وآخرين جسدوا الصورة المثالية للبطل الرومانسي وعاشوا طويلاً في وجدان الجمهور، خاصة الجنس اللطيف.

ولا يمكن لمن شاهد وتابع حلقات أوجيني أن ينسى أو يغفل دور بقية الأبطال، اللبنانية كارمن بصيبص وانجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وروبي وأحمد داود ومحمد فراج وانتصار.. والأخيرة يتأكد نضجها الفني يوماً بعد يوم بحسن اختيارها للأدوار الملائمة لها كممثلة تقف في مساحة خاصة يصعب منافستها فيها وهي المساحة المتصلة بالشخصيات البسيطة والهامشية التي تنطوي بساطتها على خبرات وثقافات ومعارف في شتى أوجه الحياة، وتجسد انتصار في المسلسل دور صاحبة بانسيون تتعاطف مع البطلة التي أخذ زوجها ابنتها منها وسافر بها وترى في مساعدتها لها عملاً إنسانياً فتعيش مستويات من المشاعر تتراوح ما بين التراجيدي والإنساني ويبرز تميزها في هذه المنطقة، حيث تؤدي أداءً سهلاً وعميقاً في نفس الوقت وهي حالة فنية ليست غريبة على من تألقت في مسلسل «ذات» مع نيللي كريم وباسم سمرة قبل سنوات والذي أعاد اكتشافها درامياً من جديد فكانت لها هذه الحيثية.

«ليالي أوجيني» حالة فنية وإبداعية خاصة جداً جاءت بعد غياب طويل ليعيشها الجمهور ويتفق عليها معظم النقاد.

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