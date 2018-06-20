﻿فرنسي يفوز بـ 36 مليون يورو في يانصيب «يوروميليونز»

باريس ـ أ ف ب: ربح فرنسي أكثر من 36 مليون يورو في سحب «يوروميليونز» الثلاثاء ليصبح بالتالي أول فائز فرنسي هذه السنة بهذه المسابقة الجامعة لبلدان عدة، وفق ما كشفت هيئة اليانصيب الفرنسية التي لا تزال في انتظار أن يعرّف سعيد الحظ هذا عن نفسه.

وكان ثلاثة فرنسيين قد فازوا بهذا السحب العام الماضي.

وقد نال الفائز الجديد 36158964 يورو خلال السحب الذي أجري في 19 حزيران/يونيو، وفق ما أعلنت الهيئة. وأمام الفائز «60 يوماً اعتباراً من تاريخ إجراء السحب» ليقدم نفسه للهيئة التي لا تكشف عن المدينة ونقطة البيع إلا بعد منح الجائزة.

وتشارك تسع دول أوروبية في سحوبات «يوروميليونز» هي فرنسا وبريطانيا واسبانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا وسويسرا والبرتغال وايرلندا والنمسا.

وتبلغ حظوظ أي لاعب في الفوز واحداً من 116 مليونا و531 ألفا و800 (عبر إصابة الأرقام السبعة المطلوبة للجائزة الكبرى).

وأكبر جائزة تمّ الفوز بها في إطار هذا السحب كانت من نصيب برتغالي ربح 190 مليون يورو في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014.