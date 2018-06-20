﻿عصابة الأربعة المغربية سرقت جميع هواتف متابعي المباراة

الرباط ـ «القدس العربي»: اعتقل الدرك المغربي في منطقة أسني القريبة من مراكش أربعة شبان من أصحاب السوابق مباشرة بعد تنفيذهم سرقة مثيرة تتجلى في سلبهم الهواتف المحمولة لجميع رواد أحد المقاهي.

وقال موقع «مراكش الآن» ان الشبان الأربعة دخلوا أحد المقاهي خلال مباراة منتخب تونس وغريمه الانكليزي حيث عمدوا إلى سلب الهواتف المحمولة لرواد المقهى قبل نجاحهم في الفرار من المكان.

وحلت عناصر الدرك في مكان الحادث مباشرة بعد إبلاغها بالأمرحيث شنت حملة تمشيطية مكثفة قادت الى القبض عليهم وحجز سكينين كانا في حوزة الجناة الأربعة وهم من ذوي السوابق في الإتجار بالمخدرات واعتراض المارة وزوار المناطقة السياحية، وتم اقتيادهم الى مركز الدرك وتحرير محضر توقيفهم ووضعهم رهن الحراسة الى حين عرضهم أمام النيابة العامة في مراكش.