﻿«اوستيريا فرانشيسكانا» أفضل مطعم في العالم مجددا

بلباو (إسبانيا) ـ أ ف ب: اختير مطعم «اوستيريا فرانشيسكانا» للطاهي الإيطالي ماسيمو بوتورا في مودينا (شمال ايطاليا) مجدداً «أفضل مطعم في العالم» في بلباو في إطار تصنيف «50 بيست ريستورانتس».

وقال بوتورا: «هذا أمر لا يصدق انه أمر بنيناه معاً (..) سأستغل فرصة وجودي تحت الأضواء لأقول انه في عام 2018 الطهاة هم أكثر من مجرد وصفات طبخ». وبوتورا حاصل على 3 نجوم من دليل «ميشلان».

وسبق للإيطالي أن توّج مرة أولى قبل سنتين قبل أن يخلفه العام الماضي «إيلفن ماديسن بارك» في نيويورك بإدارة الطاهي السويسري دانييل هوم الذي تراجع الى المرتبة الرابعة في التصنيف الراهن.

وحل ثانياً المطعم الاسباني «إل سيلير دي كان روكا» في خيرونا (كاتالونيا). وسبق له ان أختير أفضل مطعم في عامي 2013 و2015.

وكان المركز الثالث من نصيب المطعم الفرنسي «ميرازور» في مونتون الذي يديره الطاهي الأرجنتيني ماورو كولاغريكو الذي حل رابعاً العام الماضي.

أما الخامس فهو مطعم «غاغان» في بانكوك فيما احتل المرتبتين السادسة والسابعة مطعمان بيروفيان هما «سنترال» و «مايدو» في ليما.

وحل المطعم الفرنسي «لاربيج» للطاهي ألان باسار في باريس في المرتبة الثامنة. أما آخر مطعمين في تصنيف أفضل عشرة مطاعم فهما الاسباني «موغاريتس» في سان سيبستيان والكاتالوني «اسادور اتشيباري» في اتوندو.

وكان والد بوتورا يدفعه الى مهنة المحاماة الا ان هذا الاخير الذي كان يطبخ لشلة اصدقائه تخلى عن دراسة الحقوق ليفتح في سن الثالثة والعشرين مطعم «لا تراتوريا ديل كمباتسو» في ريف مودينا (شمال).

وخلال أيام الراحة، كان يتتلمذ على يد الطاهي الفرنسي جورج كونيي على مسافة ساعتين من مطعمه. وأوضح في مقابلة قبل سنتين، «قال لي: اتبع دائما مذاقك لأن لديك حاسة ذوق مهمة وهي ستعرف العالم بمودينا».

وبعد عمله لفترة في نيويورك ثم في موناكو لدى ألان دوكاس «وهو من أهم الأشخاص» في حياته، افتتح بوتورا مطعم «اوستيريا فرانشيسكان» عام 1995.

وكان بوتورا يطبق الوصفات التقليدية على طريقته «العصرية». ولم يلقَ استحسانا فوريا في إيطاليا. ويؤكد: «أرادوا صلبي في ساحة مودينا الرئيسية لأنني كنت «أهدم» وصفات جداتنا». إلا أنه نال في نهاية المطاف نجمة ثالثة في دليل «ميشلان» عام 2011.

وهو طاه ملتزم افتتح في آذار/مارس مطعم «ريفيتوريو» للتضامن الاجتماعي في باريس بعد ميلانو وريو دي جانيرو ولندن.