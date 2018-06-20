﻿العيش على ارتفاعات عالية يغير شكل الجسم

باريس ـ أ ف ب: الترعرع على ارتفاع عال جداً يحمل جسم الانسان الذي هو طور النمو، على تخزين الطاقة وقد ينعكس ذراعين أقل طولاً على ما أظهرت دراسة نشرت أمس الاربعاء.

فالرجال والنساء النيباليون الذين ولدوا وترعرعوا على ارتفاع 3500 متر على الأقل، يرجح ان يتمتعوا بذراعين أقصر مقارنة مع أشخاص من الأصول نفسها من مناطق منخفضة على ما ذكر علماء في مجلة «رويال سوساييتي اوبن ساينس». وللمفارقة، أن أعضاء من الجسم قريبة من الذراعين مثل الساعدين واليدين، تحافظ على الحجم نفسه لدى المجموعتين.

وسجل النمط نفسه في دراسة سابقة في صفوف أطفال بيروفيين ما يعزز فرضية ان الظروف الجبلية القاسية مسؤولة ربما عن هذه الظاهرة.

وقالت ستيفاني باين المعدة الرئيسية للدراسة وهي عالمة إناسة حيوية في جامعة كامبريدج: «كان من الملفت أن نرى أن المجموعتين اتبعتا أنماط العيش نفسها». وتثير النتائج مجموعة من الاسئلة ومنها ما هي العوامل التي تجعل شكل الجسم يتغير على ارتفاع عال؟

وتؤكد باين «انها على الأرجح عملية تكييف لتحسين تنشق الأوكسجين».

وللأسباب نفسها فإن السكان الأصليين في جبال هيمالايا والانديس لديهم «صدر برميلي» كبير يسمح بتحسين قدرة الرئتين على استيعاب المزيد من الأوكسجين.

ومع ان الهواء يحوي 21 ٪ من الاكسجين على كل الارتفاعات، يشعر الشخص بأن الأوكسجين أقل في الجبال بسبب الضغط الجوي المنخفض.

وباستخدام «الأوكسجين الفعال» فإن المستوى ينخفض الى ما دون 40 ٪ على ارتفاع 3500 متر مقارنة بمستوى البحر.

وفي المناطق الجبلية العليا، يؤدي تراجع توافر الأوكسجين الى عدم فاعلية عملية تحويل الطعام الى طاقة ما يعني ان الطاقة المتوافرة للنمو أقل.

وهذا الوضع يزداد سوءاً إذا ما ترافق مع حمية غير غنية بالمغذيات.