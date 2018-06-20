﻿تركية حامل في الشهر السابع تدفع حياتها ثمناً لصورة «سيلفي»​

إسطنبول ـ «القدس العربي» من إسماعيل جمال: ​ توفيت شابة تركية مع جنينها ذي السبعة أشهر بعدما سقطت عن ارتفاع قرابة 300 متر في المياه وذلك عقب فقدانها التوازن أثناء محاولتها التقاط صورة «سيلفي» من حافلة جبل سياحي خلاب في ولاية موغلا غربي تركيا.​

وأوضحت مصادر تركية أن الشابة «سمرا أيسال» 32 عاماً ذهبت في جولة سياحية برفقة زوجها من محافظة إزمير إلى ولاية موغلا المتاخمة، وبدأت في التقاط مجموعة من الصورة التذكارية من مناطق مختلفة في المنطقة السياحية ذات الجبال العالية المتداخلة في مياه بحر مرمرة.​

وحسب فيديو تم توثيقه من قبل أحد السياح في المنطقة، حاول الزوجان الوصول إلى آخر نقطة على حافة الجبل لالتقاط صورة أجمل في مغامرة انتهت بفاجعة عندما انحرفت قدم الزوجة ما أدى إلى سقوطها وتدحرجها من ارتفاع 300 متر.​

وعقب 8 ساعات متواصلة من عمليات البحث وصلت فرق الإنقاذ إلى جثــمان السيدة في المياه وقد توفيت هي وجنينها الذي كانت تستعد لولادته بعد أقل من شهرين.​

وأظهرعدد كبير من الصور التي التقطتها الضحية مع زوجها قبيل دقائق من سقوطها ووفاتها، السعادة التي كانت تغمرها، فيما أظهر فيديو آخر تقدمها إلى حافة الجبل قبيل ثوان من سقوطها في المياه ووفاتها.​

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