مسيرة بنيويورك لتأييد المهاجرين واللاجئين

نيويورك: شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء، مسيرة شارك فيها آلاف الأشخاص؛ بمناسبة اليوم العالم للاجئين، وللتعبير عن رفضهم لسياسات الرئيس، دونالد ترامب بخصوص اللاجئين والمهاجرين.

واحشتد المتظاهرون في متنزه “براينت بارك” أحد أشهر الماكن بالمدينة، وخرجوا في مسيرة صوب مقر منظمة الأمم المتحدة.

ورفع المتظاهرون لافتات تأييد للاجئين والمهاجرين، ورافضة لسياسات الإدارة الأمريكية الخاصة بهم، لا سيما الفصل بين المهاجرين وأبنائهم، فضلا عن ترديد هتافات في ذات السياق.

وأعنلت إداراة الرئيس الأمريكي الحالي، نيتها تبني سياسة فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ما أثار ردود فعل محلية وخارجية غاضبة.

وعلى إثر ذلك وقع ترامب، الأربعاء، على أمر تنفيذي لإنهاء فصل العائلات المهاجرة، أثناء احتجازهم على الحدود، وإبقاءهم مجتمعين.

جاء هذا التوقيع عقب اجتماع ترامب مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقال ترامب “نوقع هذا الأمر التنفيذي، لكننا نريد التأكد من أن لدينا حدودا قوية، وسنتوجه إلى الكونغرس من أجل المصادقة على قانون بهذا الشأن”.

واليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف الـ20 من شهر يونيو/حزيران من كل عام؛ مناسبة يحتفي بها العالم، للتعريف بقضية اللاجئين وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وتبحث سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد أزماتهم وأعدادهم. (الأناضول)