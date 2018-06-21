مقتل 9 حوثيين وأسر 4 بمواجهات مع الجيش اليمن في الجوف

اليمن: أعلنت قوات الجيش اليمني، مقتل تسعة من مسلحي جماعة أنصار الله”الحوثيين”، وأسر أربعة آخرين، في مواجهات اندلعت بمحافظة الجوف(شمال)، القريبة من الحدود السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بوقت متأخر من مساء الأربعاء.

وذكر البيان أن” مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش ومسلحي الحوثي في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف، أسفرت عن مصرع نحو تسعة من المسلحين، وإصابة آخرين(لم يذكر عددهم)”.

وأضاف البيان نقلاً عن مصدر عسكري لم يسمه، أن ” أفراد الجيش، تمكنوا خلال المواجهات من أسر أربعة من عناصر الحوثي”.

ولفت البيان أن” جبهة مزويه بمديرية المتون في المحافظة ذاتها، شهدت أيضا معارك متقطعة تمكن خلالها الجيش من استعادة مدرعة من نوع BMB وأسر طاقمها”.

وأشار الى أن ” مواجهات جبهتي المصلوب والمتون، تزامنت مع قصف مدفعي استهدف مواقع متفرقة للمسلحين الحوثيين، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تجمعات وتعزيزات للمسلحين أنفسهم، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات”.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين، حول ما أفاد به الجيش اليمني.

وتقول القوات الحكومية اليمنية، إنها باتت مسيطرة على أكثر من 80% من مساحات محافظة الجوف، في حين لا زال الحوثيون، يسيطرون على بعض المناطق.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. (الأناضول)