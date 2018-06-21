البحرين تنفي صحة تقارير إعلامية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

المنامة: نفت مملكة البحرين، مساء الأربعاء، صحة تقارير إعلامية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية نفي “ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن العلاقات مع إسرائيل”.

وأكد البيان أنه “لم يصدر تصريح من أي مسؤول بهذا الشأن، وهذه الأنباء مجرد مزاعم وادعاءات غير صحيحة”.

كما شدد على التزام البلاد بـ”الموقف العربي الموحد، ومبادرة السلام العربية، التي تحدد مرتكزات السلام الشامل والعادل في المنطقة”.

يأتي ذلك بعد ساعات من نشر موقع إلكتروني عبري، عن مسؤول بحريني لم يسمه، اعتزام المنامة إقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، تناقلته عدة وسائل إعلام.

وزعم موقع “آي24 نيوز″، أن المسؤول المشار إليه قال إن بلاده ستكون أول دولة خليجية تعلن عن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، خاصة أنها “لا تعتبرها عدوا”، وأن ذلك التقارب لن يتعارض مع المبادئ الأساسية للبلاد.

والأحد الماضي، أعلنت البحرين أن وفدًا إسرائيليًا سيشارك في اجتماع لجنة التراث العالمي، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في المنامة، خلال الفترة بين 24 يونيو/حزيران الجاري و4 يوليو/تموز المقبل.

والإعلان هو الأول من نوعه، ويأتي بعد عدة مؤشرات للتقارب بين الجانبين، في الآونة الأخيرة.(الأناضول)