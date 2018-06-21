ميركل تجري مباحثات مع العاهل الأردني حول الأوضاع في المنطقة

عمان: تجري المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي وصلت ليل الأربعاء الى الاردن، محادثات مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الخميس في عمان ستتناول الأوضاع في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان ميركل ستبحث مع ملك الاردن “التطورات الراهنة اقليمياً ودولياً”، الى جانب “علاقات التعاون والشراكة بين البلدين”.

وستلتقي ميركل كذلك بعدد من الجنود الالمان المتمركزين في المملكة في اطار عمليات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

وكانت ميركل وصلت ليل الاربعاء الخميس الى مطار ماركا العسكري (شرق عمان).

وتقدم المانيا دعماً للمملكة التي تستضيف اكثر من 650 الف لاجىء سوري مسجل لدى الأمم المتحدة فروا من الحرب في بلدهم. ويقدر الاردن عدد السوريين على اراضيه بنحو 1,4 مليون شخص. (أ ف ب)