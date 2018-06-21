جورج وأمل كلوني تبرعا بمئة ألف دولار للأطفال المهاجرين المفصولين عن ذويهم

نيويورك: تبرع جورج وأمل كلوني بمبلغ مئة ألف دولار للدفاع عن الأطفال المهاجرين، الذين يفصلون عن أهلهم عند عبورهم بطريقة غير شرعية الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

وقالت مؤسسة “يانغ سنتر فور إميغرانت تشليدرنز رايت” الاربعاء في بيان، انها تلقت “دعماً سخياً” قدره مئة الف دولار من الزوجين كلوني ومن مؤسستهما “فوانديشن فور جاستس″.

وقال الزوجان في البيان “سيأتي يوم سيسألنا فيه الأطفال: هل صحيح ان بلدنا سلخت أطفالاً عن ذويهم لوضع في مراكز توقيف؟ وعندما يكون جوابنا (نعم) سيقولون لنا ماذا فعلتم في هذا الإطار وما كان موقفنا. لا يمكننا ن غير سياسة هذه الحكومة إلا ان بإمكاننا ان نساعد في لدفاع عن الضحايا”.

وسبق للزوجين كلوني ان قاما في الأشهر الأخيرة بتبرعات عدة دعمت بعضها مكافحة انتشار الأسلحة النارية وجمعية تكافح التطرف بعد تظاهرة اليمين المتطرف في شارلوتسفيل في آب/اغسطس 2017.

وهم من ضمن عدد متزايد من المشاهير الذين ينددون بسياسة فصل الأطفال ومن بنيهم المغنيان بروس سبرينغستين وجون ليجند وزوجته.

وأمام موجة التنديدات المتعاظمة وقع دونالد ترامب الاربعاء مرسوماً ينهي فصل الأطفال عن أهلهم. (أ ف ب)