الممثل بيتر فوندا يعتذر عن تغريدته المسيئة لابن الرئيس الأمريكي

واشنطن: اعتذر الممثل بيتر فوندا الأربعاء عن تغريده كتبها بشأن بارون (12 عاماً) ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إنه يجب نزع بارون من حضن والدته ووضعه في ” قفص مع المتحرشين بالأطفال”.

وكتب فوندا (78 عاماً) تغريدات بشأن سياسة إدارة ترامب المتمثلة بفصل الأطفال عن ذويهم المهاجرين، عقب عبورهم الحدود الأمريكية-المكسيكية بصورة غير قانونية.

وقال فوندا في بيان ” لقد قمت بكتابة تغريدة غير ملائمة ومسيئة حول الرئيس وأسرته رداً على الصور المحزنة التي رأيتها على شاشة التلفزيون”.

وأضاف” مثل الكثير من الأمريكيين، شعرت بالتأثر البالغ والضيق بسبب موقف فصل الأطفال عن أسرهم على الحدود، ولكني تماديت”.

وأشارت التغريدة، التي تم حذفها من حساب فوندا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بصورة مباشرة لبارون ابن ترامب.

ونقلت تقارير إخبارية أن فوندا كتب بالأحرف الكبيرة الأربعاء” علينا أن ننزع بارون ترامب من ذراعي والدته ونضعه في قفص مع المتحرشين بالأطفال ونرى ما إذا كانت والدته سوف تقف أمام الشخص البغيض الذي تزوجته”.

وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم ميلانيا ” التغريدة مسيئة وغير مسؤولة”.

وقال الأبن الأكبر للرئيس، دونالد ترامب الابن، إن تغريدة فوندا تجاوزت الجدل السياسي. (د ب ا)