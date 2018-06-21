كريستيانو رونالدو ينتظر طفله الخامس!



لندن – “القدس العربي”: ينتظر نجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو ، الذي يشارك في تصفيات كأس العالم مع فريق منتخب بلده “البرتغال”، طفله الخامس والثاني من حبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.

وأنجبت جورجينا طفلتها الأولى “الانا مارتينا”من رونالدو في شهر تشرين أول/نوفمبر العام المنصرم، بعد أربعة أشهر من ولادة توأميه إيفا وماتيو من أمّ بديلة.

يشار إلى أنّ الابن البكر لرونالدو يبلغ من العمر 8 أعوام ويدعى رونالدو جونيور، كانت قد تمنى على والده أن ينجب 7 أطفال.

وبدأت العلاقة بين رونالدو وجورجينا أواخر عام 2016 وتم تأكيدها إلا مطلع العام الماضي، عندما اصطحبها إلى حفل توزيع جوائز اللاعب الأفضل، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).