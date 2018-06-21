مستشار ترامب يصل إلى القاهرة في إطار جولة في المنطقة

القاهرة: وصل إلى القاهرة صباح الخميس جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيسون غرينبلات مساعد ترامب ممثله الخاص للمفاوضات الدولية، وذلك على رأس وفد يقوم بجولة في المنطقة.

وقالت مصادر شاركت في استقبال الوفد إن الزيارة ستكون قصيرة، وستشمل إجراء لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر التطورات خاصة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني وتحقيق تسوية سياسية لأزمة الشرق الأوسط.

كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني استقبل الوفد الثلاثاء وأكد له على ضرورة كسر الجمود في عملية السلام بما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وذكر البيت الأبيض أن كوشنر وغرينبلات التقيا الأربعاء في السعودية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبحثا معه “زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والحاجة إلى تسهيل الإغاثة الإنسانية في غزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. (د ب أ)