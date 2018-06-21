الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل أسير فلسطيني في الضفة الغربية

رام الله: هدمت قوة عسكرية للجيش الإسرائيلي الخميس، منزل أسير فلسطيني متهم بتنفيذ عملية دهس شمال الضفة الغربية بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن قوات من الجيش داهمت بلدة (برطعة) جنوب غربي جنين وهدمت منزل الأسير علاء قبها (26 عاماً) والمنزل عبارة عن شقة سكنية في عمارة يملكها والد قبها، وقامت القوات الإسرائيلية بهدم الجدران الداخلية والخارجية يدوياً.

وجاء تنفيذ عملية الهدم بعد نحو 20 يوماً من تسليم الجيش الإسرائيلي عائلة قبها إخطاراً بهدم المنزل، لاتهامه بتنفيذ عملية دهس لقوة عسكرية على حاجز عسكري في جنين قبل ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى ، حذرت الحكومة الفلسطينية من مغبة تنفيذ ما أعلن عنه مستوطنون إسرائيليون بإقامة حفل موسيقي داخل الحرم الإبراهيمي في الخليل بالتزامن مع افتتاح مركز للشرطة الإسرائيلية في المسجد.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود ، في بيان ، إن الإقدام على ذلك “يعد اعتداءً فظيعاً على هذا المسجد الإبراهيمي الإسلامي وتدنيساً لقدسيته في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً”.

وحمل المحمود الحكومة الإسرائيلية المسؤولية “كاملة عن مثل هذا الاعتداء السافر الذي يضاف الى السجل الأسود لاعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بتحمل مسؤولياتهم لحماية المسجد الإبراهيمي. (د ب أ)