وزير الأمن الإسرائيلي يرجح تنفيذ عملية عسكرية ضد غزة الاشهر المقبلة

لندن – “القدس العربي”: أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، امكانية اندلاع عملية عسكرية ضد قطاع غزة، خلال الأشهر المقبلة.

ونقلت إذاعة الجيش عن أردان قوله: “هناك فرصة كبيرة بأن نطلق عملية عسكرية في الأشهر المقبلة؛ من أجل خلق ردع طويل المدى”.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد، ان اسرائيل ستتخذ خطوات رادعة لوقف الطائرات الورقية الحارقة من غزة، قائلاً ” لا أنوي أن أفصح عن الخطوات التي نخطط لاتخاذها حيال غزة.. حدة عملياتنا ستتصاعد وفق الحاجة”.