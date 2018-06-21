ولي العهد السعودي “يخطط لشراء نادي روما الإيطالي”

لندن – “القدس العربي”: كشفت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية النقاب عن رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في شراء أحد الأندية الإيطالية لكرة القدم، حيث تقول الصحيفة ان بن سلمان كان ينوي شراء ميلان لكنه عدل عن رأيه وتحول نحو نادي روما.

وكان رئيس نادي روما جيمس بالوتا، قال في مايو الماضي، انه قد يضطر لبيع حصص من أسهم النادي لمستثمر عربي للمساهمة في تمويل عملية بناء الملعب وتوفير السيولة المطلوبة للمشروع.

وأضافت الصحيفة انه “حال قرر بالوتا بيع نادي العاصمة سيكون ولي العهد السعودي المشتري الجديد”.

ويمر “روما” بأزمة مالية في ظل محاولاته لتوفير السيولة الأزمة لبناء الاستاد الجديد للنادي.