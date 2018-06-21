موقع أمريكي: نصيحة لترامب بالدفع في اتجاه “إصلاح إسلامي”!

لندن – “القدس العربي”: كشف تقرير نشره موقع “ذا إنترسيبت” لكل من مهدي حسن وريان غريم، عن مذكرة مسربة عن وزارة الخارجية الأمريكية، نصحت فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب بالدفع باتجاه “الإصلاح الإسلامي”.

وتأتي النصيحة في ضوء دعم الجهود لمواجهة التأثير الإيراني وتنظيم الدولة في العراق وسوريا، بحسب الموقع، الذي أفاد ان الفكرة التي أعلن عنها في كانون الأول/ ديسمبر، لم يتم تبنيها في استراتيجية الأمن القومي، إلا أنها كانت موضوع نقاش على أعلى المستويات من وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي، ما يؤكد صعود اليمين المتطرف في الولايات المتحدة من الهامش إلى المركز، وتأثيره في رسم السياسة الخارجية، مشيراً الى انه لو تم تبني هذه الفكرة لدخلت أمريكا في حلبة النقاش الديني، الذي ظل اهتماماً خاصاً بالجماعات المتحمسة والمعادية للإسلام.

وجاء في الوثيقة: “الهدف ضد إيران وتنظيم الدولة هو تفكيك العلامتين والتطرف الإسلامي.. وفي البحث عن وسائل الدبلوماسية العامة لإضعاف القواعد الأيديولوجية التي تدعم البنى الإيرانية الحالية وتنظيم الدولة يجب أن يبرز التركيز على الإصلاح الإسلامي بشكل كبير”.

ولفت التقرير إلى أن فريق تخطيط السياسات في وزارة الخارجية تقدم بالوثيقة صيف عام 2017، حيث كان مجلس الأمن القومي يعد استراتيجية إدارة ترامب للأمن القومي، حيث ركزت على “التنافس الأيديولوجي”، وكان وزير الخارجية في ذلك الوقت ريكس تيلرسون، قد أبعد نفسه عن خطاب الرئيس ترامب المعادي للإسلام، الذي عين مكانه وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو في نيسان/ أبريل، الذي يملك سجلاً واضحاً في معاداة الإسلام، ما جعل الكثيرين يشعرون بالقلق من الطريقة التي ستتعامل فيها الخارجية مع الإسلام.

وأكد مسؤول في الخارجية صحة الوثيقة، باعتبارها احدى وثائق عديدة تم الاعتماد عليها لتشكيل استراتيجية الأمن القومي.

ونوه التقرير إلى إنشاء وحدة فريق تخطيط السياسة في عام 1947، التي تعد مركز بحث داخل الوزارة، ويترأسها أحد الصقور السابقين في إدارة بوش، بريان هوك، الذي كان مديرا للوحدة وقت إعداد المذكرة، مشيرا إلى أنه بحسب موقع المركز على الإنترنت، فإن هوك وفريقه يتعاملون “برؤية استراتيجية طويلة الأمد مع التوجهات الدولية”، حيث كشف الكاتبان عن كتابة المذكرة بعدما قام هوك بعملية تطهير في الوحدة، تخلص فيها من الباحثين الذين شك في ولائهم لترامب أو تعاطفهم مع إيران، حيث تم عزل سحر نورزاده بعد حملة تشويه شككت في ولائها الأمريكي، وادعت خطأ بأنها مولودة في إيران، مشيرين إلى أن الدائرة، أصبحت مزدحمة بالأيديولوجيين، الذين ينشرون مواداً لم تصدر عن الدائرة من قبل، وذلك بحسب شهادات مسؤولين سابقين في الخارجية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي ومستشارين ومحامين، الذين قالوا إنهم لم يشاهدوا المصطلح الخلافي التحريضي “الإصلاح الإسلامي”، الداعي لشخصية مارتن لوثر مسلم لتحديث الإسلام المتجذر، فيما يفترض أنه عنف موروث ورجعية، يستخدم في وثائق الحكومة الأمريكية.

ويفيد التقرير بأن المذكرة تقدم تفاصيل حول كيفية تحقيق “الإصلاح”، وتتضمن فقرة مثيرة حول استخدام تقوية المرأة لتوسيع أهداف الإمبراطورية الأمريكية، الأمر الذي “يسمح للولايات بالحفاظ على المكونات الإخلاقية الأمريكية وروايتها الليبرالية”.

وقال الأستاذ المساعد في مجال الأديان في كلية لوثر، والمستشار السابق لوزارة الخارجية تود غرين ان “مطالب الإصلاح الإسلامي ليست جديدة.. وغذت مسيرة وصعود أبرز الناشطين المعادين للإسلام في الغرب اليوم”، مشيرين إلى المسلمة السابقة التي دعمت قرار دونالد ترامب منع المسلمين دخول الولايات المتحدة أيان حرسي، التي كتبت كتاب “زنديقة: لماذا يحتاج الإسلام للإصلاح؟”، بحسب التقرير.

بينما أفاد العضو السابق في فريق تخطيط السياسة أثناء فترة هيلاري كلينتون، بيتر ماندافيل، للموقع إن هناك إشكاليات “القانونية والسياسية والثقافية” في المقترح وهي ان “لا مواقف للولايات المتحدة تتخذها في قضايا الإسلام، أو ما هو الفهم الصحيح وغير الصحيح لعالم التقاليد الدينية”، كما ان ” تبني الحكومة الأمريكية تفسيراً محدداً للدين، والإشارة إلى عالم ديني محدد، والقول:(يا ناس، هذا الرجل مدهش واتبعوه)، سيترك أثراً على كل ما يدعو إليه هذا الرجل ويدمره،” بالإضافة الى ان الدستور يمنع الحكومة الفيدرالية من تبني أي نشاط تفضل فيه أي دين أو تفسير معين للدين.

ومن جهته، قال أستاذ القانون والدين في جامعة جورج واشنطن روبرت تاتل، إن النقاش حول المادة المتعلقة بالدين وعلاقتها بالسياسة الخارجية لم تتم تسويته، وانها تصلح في الشؤون المحلية، مشيراً إلى أنه بالرغم من عدم اصدار المحكمة العليا قراراً في الموضوع، فانها أدخلت النقاش الديني في سياستها عندما كان شعار حملة ترامب الانتخابية منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

كما أشار التقرير إلى الآثار السلبية التي قد يتركها إصرار دائرة فريق تخطيط السياسات على استخدام “الإصلاح الإسلامي” على أمريكا، حيث يقول غرين ان الترويج لإصلاح الإسلام فهذا سيقودها إلى “منطقة خطيرة”، الأمر الذي أيده المستشار السابق لوحدة الشؤون الدولية والدينية في الخارجية في ظل أوباما والنصف الأول من إدارة ترامب قمر الهدى، الذي يرى أنه يمكن النظر لدعوة الإصلاح بطريقة خاطئة، وبأنها “أجندة لتخريب المجتمعات الإسلامية”،الأمر الذي يغذي شعور معاداة الولايات المتحدة للإسلام، حيث ان الاستطلاعات في ذروة “الحرب على الإرهاب” أثناء حكم جورج دبليو بوش، أشارت إلى أن غالبية المصريين والباكستانيين والأندونيسيين والمغاربة اعتقدوا أن أمريكا تحاول إضعاف الإسلام وتقسيمه.

ويرى الكاتبان ان أي إشارة إلى محاولات إدارة ترامب إصلاح الإسلام ستثير المشاعر ذاتها، خاصة أن عدداً كبيراً من طاقمها له ارتباطات مع الجماعات المتطرفة المعادية للإسلام، حيث أفاد دبلوماسي أمريكي عمل في أفغانستان، إن هذا الأمر سيغذي نظريات المؤامرة، وعندما تقوم القيادة بدعم هذه الفكرة فإنها ستخرب الكثير من العمل الجيد الذي تم تحقيقه على الأرض، من الدبلوماسيين الأمريكيين.