جانيت جاكسون تتحدث عن مكافحتها للاكتئاب

نيويورك: كشفت المغنية جانيت جاكسون، انها تعاني من اكتئاب “عميق” مرتبط بحسب ما قالت بعقدة نقص تعود الى مرحلة الطفولة فضلاً عن العنصرية والتمييز الجنسي في المجتمع الامريكي.

وفي مقال ينشر الجمعة في مجلة “إسينس″ الموجهة الى النساء السود، اوضحت النجمة البالغة 52 عاماً انها شعرت بالسعادة للمرة الاولى عند ولادة نجلها في العام 2017.

وتروي النجمة التي حققت شهرة في الثمانينات ان العقد الذي تبع بلوغها الثلاثين كان “صعباً”.

وكتبت في مقتطفات اخذت من المقال “كان من الصعب جداً مكافحة هذا المرض. احتاج الى حياة كاملة لأحلل مصدر الاكتئاب”.

واضافت “قلة الثقة بالنفس قد تكون متأتية من عقدة نقص عائدة للطفولة. وقد تكون مرتبطة بأهداف نريد تحقيقها لكنها بعيدة المنال. وثمة مشاكل اجتماعية أكانت العنصرية او التمييز الجنسي” مؤكدة “اذا ما جمعنا كل هذه الاسباب نفضي الى اكتئاب وهو مرض عنيد ومخيف”.

وعادت الاخت الصغيرة لملك البوب مايكل جاكسون الذي عانى من الاكتئاب ايضاً، الى الواجهة في العام 2015 مع البوم قبل ان توقف جولتها العالمية فجأة في آذار/مارس 2016 مشددة على انها تريد تأسيس عائلة.

وقد انجبت طفلاً اسمته عيسى مطلع العام 2017. (أ ف ب)