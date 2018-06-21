المغرب يقترح على الجزائر الترشح المشترك لتنظيم “مونديال 2030″ ـ (فيديو)

الرباط ـ محمد الطاهري

اقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس على الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وفق إعلام مغربي.

وبحسب موقع “le 360″ الإلكتروني المغربي (غير حكومي)، فقد جاء ذلك في رسالة من محمد السادس إلى بوتفليقة، كشف عنها سفير المغرب في الجزائر، حسن عبد الخالق.

وقال السفير المغربي بالجزائر إن الملك محمد السادس وجه رسالة لبوتفليقة، “عبر فيها عن صادق الشكر والإمتنان لتصويت بلاده لصالح الملف المغربي لاستضافة كأس العام 2026″.

وأشار حسن عبد الخالق، في تصريح لتلفزيون “البلاد تي في” الجزائري الخاص، أن الملك محمد السادس “سجل باعتزاز كبير هذا الموقف الجزائري النبيل”.

وقال إن هذا الموقف الجزائري “يعكس قيم الشهامة والصدق والوفاء الذي يتحلى بها بوتفلقية، ويعكس في نفس الوقت عمق أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين”.

ولم يتضمن تصريح السفير المغربي المنشور على الحساب الرسمي للقناة بموقع “يوتوب” أي إشارة إلى التنظيم المشترك لمونديال 2030.

غير أن موقع “le 360″ الإلكتروني المغربي، قال، اليوم الخميس، إن السفير المغربي، كشف له عن جزء من محتوى الرسالة، حيث تضمنت أيضا إمكانية الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم 2030.

ويعتبر هذا الاقتراح المغربي تطوراً لافتاً في العلاقات بين البلدين التي يشوبها التوتر، حيث أنه منذ 1994 والحدود البرية بين البلدين مغلقة.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانبين حول العرض المغربي، كما لم يتطرق السفير المغربي إلى رد الجزائر.

والأسبوع الماضي، فاز الملف الثلاثي (الأمريكي، والمكسيكي، والكندي)، باستضافة كأس العام لكرة القدم 2026، أمام الملف المغربي.

وحصل المف الثلاثي على 134 صوتا مقابل حصول الملف المغربي على 65 صوتا.

تجدر الإشارة أن دولا خليجيه مثل السعوديه والإمارات والبحرين، والكويت، إضافة إلى الأردن ولبنان والعراق، صوتت ضد المغرب، بحسب نتائج التصويت التي أعلنها الفيفا.

فيما فضلت باقي الدول العربية الأخرى، بينها الجزائر، دعم الملف المغربي. (الأناضول)