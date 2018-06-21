قصف إسرائيلي قرب الحدود الشرقية لجنوبي قطاع غزة

غزة: قصفت طائرة عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، منطقة تواجد فيها مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل “الأناضول” أن طائرة عسكرية إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه مجموعة من مطلقي الطائرات والبالونات المشتعلة، دون وقوع إصابات.

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أي إصابة جراء القصف.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن طائرة عسكرية استهدفت “بنية تحتية حاولت خلية إطلاق طائرات ورقية”.

ويطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت نهاية مارس الماضي؛ ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية.

وتسببت هذه الطائرات، بموجة تصعيد محدودة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، أمس الأربعاء، حيث شنت طائرات إسرائيلية 25 غارة على مواقع لحركة “حماس″ فيما استهدفت غارة واحدة مجموعة من مطلقي الطائرات وسط القطاع، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 45 قذيفة من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، أن مقاتلات تابعة له شنت 25 غارة خلال ساعات الليل، على 11 هدفاً تابعة لـ “حماس″، كما قصفت بصاروخ واحد مجموعة من مطلقي الطائرات قرب الحدود الشرقية لوسط القطاع.(الأناضول).