الفنان المصري خالد أبو النجا: أرحل يا سيسي

لندن-”القدس العربي”:

دعا الممثل المصري خالد أبو النجا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرحيل عن حكم البلاد، مبينا أن السيسي تحول لديكتاتور.

وقال “أبو النجا” في تغريده له عبر حسابه الموثق على “تويتر” باللغة الإنكليزية مذكرا متابعيه بوعد سابق لـ”السيسي” ألتزم خلاله بعدم رفع الأسعار ، ويقول أبو النجا :”الديكتاتورية= عدم المساءلة=الكذب والبقاء في السلطة بالقوة=فمع حرية التعبير”.

وبهذه المطالبة يعود الممثل أبو النجا مجددا للهجوم المباشر على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، ويعرف عن أبو النجا رفضه للحكم العسكري منذ 2013.