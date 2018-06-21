النقد الدولي يتوقع أن تحقق قطر فائضا تجاريا يصل لـ 25 مليار دولار

لندن-”القدس العربي”:

توقع صندوق النقد الدولي إن تحقق قطر فائضا تجاريا يصل الى قرابة 25 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، ارتفاعا من 21 مليار دولار في 2017، وبزيادة نسبتها 19 بالمائة.

كما وتوقع الصندوق في تقرير صدر اليوم الخميس في الدوحة ان تبلغ قيمة الصادرات القطرية خلال العام الجاري نحو 94.8 مليار دولار، مقابل 69.8 مليار دولار للواردات.

ووفقا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد سجلت الصادرات القطرية زيادة بنحو 27.3 بالمائة خلال شهر نيسان الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24 مليار ريال.

ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نيسان/أبريل، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال وبنسبة زيادة تبلغ 3.1 بالمائة مقارنة بشهر نيسان/أبريل عام 2017.