حكومة المغرب تخصص 94 مليون دولار لتنمية مدينة تشهد احتجاجات

وجدة : وقعت وزارات مغربية ومجلس جهة الشرق (هيئة منتخبة)، الخميس، على اتفاقية لاعتماد موازنة بقيمة 900 مليون درهم (94 مليون دولار)، لتنمية مدينة جرادة (شمال شرق) التي تشهد احتجاجات متقطعة.

ووقع الاتفاقية التي ستطبق في 2018 و2019، وحصلت “الأناضول” على نسخة منها، وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن، ولجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس جهة الشرق بالمغرب.

ومنذ 22 ديسمبر/كانون أول 2017، عرفت مدينة جرادة احتجاجات متقطعة عقب وفاة شخصين في منجم للفحم الحجري، قبل أن تتأجج في فبراير/شباط الماضي إثر مصرع شخص آخر.

وتهدف الاتفاقية إلى إنجاز وتمويل المشاريع المتعلقة ببرنامج تنمية مدينة جرادة، وخلق بديل اقتصادي عبر تنمية الفلاحة والصناعة وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الخدمات الاجتماعية.

وقال عبد الله هامل، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمجلس جهة الشرق، إن الاتفاقية ستغير ملامح المحافظة وتحقق لها التنمية المطلوبة.

وأوقف الأمن المغربي العشرات من المحتجين بعد مواجهات حدثت بين المحتجين وقوات الأمن، يوم 14 مارس/آذار الماضي، عقب إعلان السلطات منع الاحتجاجات في المدينة. (الأناضول).