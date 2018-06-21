كم يقضي أردوغان من وقت في العمل ..وماهو مسلسله المفضل؟

“القدس العربي” : الاستيقاظ في الصباح الباكر، التمارين الرياضية، قراءة الصحف، ومشاهدة التلفزيون، كل ذلك تفاصيل كشف عنها تقرير لموقع “ذا بلاك سي”، بالتعاون مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية حول شخصية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقلا عن مسؤولين وموظفين ومقربين من دائرة صنع القرار في تركيا، دون أن يتسنى التأكد من صحة هذه المعلومات.

يقول التقرير: إن الرئيس التركي يستيقظ بين الخامسة والسادسة صباحا، يجري بعض التمرينات الرياضية، ثم يرتدي ملابسه ويستعد للإفطار، أما وجبته الأولى غالبا ما تكون خفيفة، بسبب إصابته بمرض السكري.

وخلال الإفطار يحب قراءة الصحف التي تغطي سياسته بشكل إيجابي وتنتقد معارضيه، مثل صحيفة “صباح” المملوكة لأصدقائه.

“يتوجه أردوغان الذي يبلغ من العمر 64 عاما بعد ذلك إلى القصر الرئاسي حيث يلتقي الوزراء والدبلوماسيين والموظفين، ويظل هناك حتى منتصف الليل”.

لعب أردوغان في شبابه كرة القدم بشكل شبه احترافي في نادي “قاسم باشا” في إسطنبول، وحتى الآن يحب الرئيس التركي إحاطه نفسه برياضيين، حيث كان طاقمه الاستشاري يضم مصارعا ولاعب كرة سلة.

يقول تقرير “ذا بلاك سي”: “يتابع أردوغان مسلسل “السلطان عبد الحميد” الذي يتحدث عن حياة السلطان عبد الحميد الثاني آخر سلاطين الدولة العثمانية”.

“كما يشاهد “قناة A-Haber” التركية التي تنتقد معارضيه دائما في مكتبه وفي سيارته، ولأنه لا يجيد الإنكليزية، لا يشاهد أردوغان الإعلام الغربي، لكن موظفيه يترجمون له أهم ما يقال عنه”. ويزعم التقرير أن “الرجل مهووس بما يكتب في الصحف الغربية”.

وزعم التقرير أن الرئيس التركي “تصيبه نوبات غضبه المتفجرة التي غالبا ما تكون مصحوبة برمي أجهزة آيباد على الموظفين، معروفة للجميع″ ، وزعم “دبلوماسي أوروبي وصف شخصية الرئيس التركي بـ “غير المتوقعة … إنه يقنعك بأدبه وأسلوبه الناعم … لكن لاحقا يدمر نيته الحسنة، بلحظاته المجنونة لسبب غير مفهوم”.

وغالبا ما تنتقد الصحافة الغربية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث كانت صحيفة الغارديان نشرت مؤخرا في تقرير بمناسبة الإعلان عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في تركيا في 24 يونيو/ حزيران الحالي، قائلة: لا يختلف الرئيس التركي عن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي. فإن فكرتهم المشتركة عن الديمقراطية يمكن ان تُلخص بشعار “أنت تنتخب، أنا أفوز″.

وفي المقابل يتمتع أردوغان بقاعدة شعبية في الدول العربية وتركيا، حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز “بيو” أن غالبية شعوب عدة دول بالشرق الأوسط ترى أن تركيا تلعب دورا كبيرا متزايدا في المنطقة، بينما يتراجع الدور المصري باستمرار منذ عشرة أعوام، وبحسب الاستطلاع، الذي أجري في خمس دول شرق أوسطية، فإن غالبية الشعوب المستطلعة تنظر بإيجابية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكثر من بقية زعماء المنطقة.