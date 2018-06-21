” نيويوركر” الأمريكية تكشف عن تدخل عسكري إماراتي في سيناء بغطاء جوي إسرائيلي

لندن-”القدس العربي”:

قالت مجلة ” نيويوركر” الأمريكية إن التعاون بين إسرائيل والإمارات ودول خليجية أخرى امتد في الفترة الأخيرة إلى سيناء.

وكشفت المجلة عن ” تدخل عسكري إماراتي بغطاء جوي إسرائيلي في شبه جزيرة سيناء بزعم المشاركة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامي”.

وأشارت “ نيويوركر” إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد نشر قوات إماراتية في سيناء بهدف تدريب و دعم القوات المصرية بمساعدة من طائرات حربية إسرائيلية، وبالتنسيق مع وكالات الاستخبارات الإسرائيلية.

ومضت المجلة الأمريكية ” إنه ورغم رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الإعلان عن علاقاته بكل من ولي عهد أبو ظبي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، فإنه لا يريد أن يعرضهما للمخاطرة.

وذهبت المجلة إلى أن نتنياهو يريد أن يتخذ ابن زايد وابن سلمان خطوات للاعتراف بإسرائيل، وهو ما قد يصيب الفلسطينيين بالاشمئزاز″.