نسور قرطاج يخطفون قلوب شقراوات روسيا! -(فيديو)

تونس – “القدس العربي”:

رغم نتائجهم “المتواضعة” حتى الآن، يبدو أن لاعبي المنتخب التونسي تمكنوا من خطف قلوب الفتيات الروسيات، وهو ما دفعهن لزيارة السفارة الروسية في موسكو والاستفسار عن كيفية الزواج بتونسي!

وأكد السفير التونسي في موسكو محمد علي الشيحي لإحدى الإذاعات المحلية أنه تلقى طلبات زواج من مشجعين تونسيين لمعرفة كيفية الارتباط بروسيات تعرفوا عليهن خلال المونديال، كما تلقى – بالمقابل- طلبات مشابهة لفتيات روسيات للاستفسار عن الوثائق والإجراءات المطلوبة للزواج من شباب تونسيين.

وكان الكرملين رفض تحذيرات أطلقتها البرلمانية تمارا بلتنيفا وحذرت من خلالها النساء الروسيات من معاشرة الرجال الأجانب خلال المونديال خشية ولادة أطفال “ينحدرون من جنس آخر”، حيث اعتبر الكرملين أن تحذيرات بلتنفيا تتضمن جانبا “عنصريا”، داعيا إلى أنه يجب إتاحة الحرية للمرأة لتحديد من ترغب بإقامة علاقة حميمة معه.