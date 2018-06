ترامب يعلن ان زوجته ميلانيا موجودة على الحدود مع المكسيك -(فيديوهات)

واشنطن : ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الخميس نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتوقف عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الآباء الذين عبروا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة مع أطفالهم.

وتلقى ضباط دوريات الحدود تعليمات بالتوقف عن إرسال الآباء الذين يصطحبون أطفالا إلى المحاكم الاتحادية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله “نحن بصدد تعليق الملاحقة القضائية للراشدين الذين هم أعضاء في أسر إلى أن تتمكن إدارة الهجرة والجمارك من تزويدنا بالموارد التي تمكننا من مواصلة الاحتجاز“.

واعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخميس أن زوجته ميلانيا توجهت الى الحدود مع المكسيك بعد عدة أيام من الجدل الحاد حول فصل الاطفال عن اهلهم اثر دخولهم الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

وبعدها بقليل، اوضح الجهاز الإعلامي للسيدة الاولى إنها ستتفقد مركزا لإيواء الأطفال تابع لمنظمة غير ربحية، وستتوجه الى مركز للحدود والجمارك.

ووصلت السيدة الاولى بالطائرة الى ماكالان في تكساس وسط هطول غزير للامطار. وسار موكبها وسط المياه اثناء توجهها الى مركز “ابرنغ نيو هوب” لإيواء الأطفال، وهو منشأة تمولها الحكومة الفدرالية تضم نحو 60 طفلا من هندوراس والسلفادور تتراوح اعمارهم ما بين 5 و17 عاما.

وتأتي زيارة ميلانيا غداة تغيير ترامب موقفه واصداره امرا تنفيذيا بإنهاء فصل الأطفال عن ذويهم تطبيقا لسياسة “عدم التسامح” مع المهاجرين غير الشرعيين.

واثارت الصور والتسجيلات لأطفال يبكون اثناء احتجازهم داخل ما يشبه الاقفاص، غضبا عالميا، ودعت ميلانيا ترامب الى تسوية سياسية لإنهاء عمليات الفصل.

وصرحت ستيفاني غريشام مديرة الاتصالات في مكتب السيدة الأولى للصحافيين الذين رافقوها الى تكساس “هذه فكرتها 100 بالمئة. لقد اصرت على الحضور .. وارادت ان تشاهد الامور بنفسها”.

واضافت “انها تدعم لم شمل العائلات. تعتقد انه من المهم ان يبقى الأطفال مع عائلاتهم”.

ورغم الامر التنفيذي الذي اصدره ترامب، لم تصدر اي خطة فورية للم شمل اكثر من 2300 طفل مع عائلاتهم بعد انفصالهم منذ مطلع ايار/مايو.

وقالت غريشام “الامر التنفيذي يساعد بالتأكيد في تمهيد الطريق قليلا، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به”.(وكالات).

“@FLOTUS is down now at the border because it really bothered her to be looking at this and to seeing it, as it bothered me, as it bothered everybody at this table.”

WATCH: President @realDonaldTrump speaks discusses immigration at Cabinet meeting – Part 1. pic.twitter.com/bK1oQlVmAw

— Fox News (@FoxNews) June 21, 2018