اكتشاف المونديال على رادار كبار الأندية الأوروبية 

باريس-’’القدس العربي’’- آدم جابر :



يبدو أن لاعب وسط المنتخب الروسي آلكساندر غولوفين، الذي يعد حتى الآن اكتشاف مونديال روسيا 2018، بات محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

أول هذه الأندية هو نادي يوفنتوس الإيطالي الذي عرض قبل بضعة أيامٍ للظفر بخدمات لاعب وسط نادي سيسكا موسكو، البالغ من العمر 22 عاماً. وهو عرضُ اعتبر ضعيفاً من قبل النادي الروسي، الذي طالب على الأقل ب25 مليون يورو للتخلي عن جوهرته الصاعدة، حسبما ما أكدت صحيفة « لاغازيتا ديلو سبورت ».

في موازاة ذلك، دخل نادي تشلسي الانكليزي على الخط هو الآخر، معرباً عن اهتمامهه بضم لاعب وسط المنتخب الروسي خلال فترة الانتقالية الصيفية، وفق ما أكدت صحيفة « ليكيب » الرياضية الفرنسية، ما من شأنه أن يرفع من قمية هذا اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستعقب مونديال روسيا 2018، خاصة إذا وصل المنتخب الروسي إلى مرحلة متقدمة في البطولة، حيث يمكن أن نشهد دخول أندية أخرى على الخط من أجل الظفر بخدماتآلكساندر غولوفين، الذي يلعب في صفوف سيسكا موسكو منذ آذار/مارس 2015.

وقد فرض آلكساندر غولوفين نفسه كرجل المباراة بامتياز خلال المباراة التي سحق فيها المنتخب الروسي نظيره السعودي بخماسية دون رد، حيث ساهم بتمريرتين حاسمتين، وهو مالم يفعله أي لاعب روسي منذ مونديال 1986. ثم سجل هدف خرافي من ضربة حرة قبل وقت قليل من نهاية المباراة. كما قدم مباراة رائعة أمام المنتخب المصري خلال المباراة الثانية للروس التي ضمنت لهم التأهل إلى دور ثمن النهائي بعد الفوز على أصدقاء محمد صلاح بثلاثة أهداف مقابل هدف.