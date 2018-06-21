مبابي يسير على نهج عظماء فرنسا في ليلة ترسيخ العقدة اللاتينية

“القدس العربي”: خرج المنتخب الفرنسي بمكاسب عديدة بفوزه على بيرو بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب “إكاتيريتبيرغ أرينا”، لحساب المجموعة الثالثة التي تضم الدنمارك وأستراليا، أول وأهم هذه المكاسب، ضمان التأهل للدور القادم بشكل رسمي، كثاني المنتخبات بعد البلد المنظم روسيا.

كذلك دخل المهاجم اليافع كيليان مبابي التاريخ من أوسع أبوابه، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة وتسجيله الهدف الوحيد، كأصغر فرنسي في التاريخ يُسجل في كأس العالم، بعمر 19 عامًا و183 يومًا، فضلاَ عن الرقم الخاص الذي خرج به المدرب ديديه ديشان من المباراة.

وأصبح مدرب يوفنتوس الأسبق، أكثر مدربي فرنسا تحقيقًا للانتصارات، بوصوله للانتصار الـ50 في رحلته التدريبية مع الديوك، فيما يُعتبر الرقم الأبرز، هو تفوق المنتخب الفرنسي على منتخبات أمريكا الجنوبية بالحفاظ على نظافة الشباك للمباراة السابعة على التوالي.

وترجع آخر مرة اهتزت خلالها شباك فرنسا أمام منافس من أمريكا اللاتينية لأكثر من 30 عامًا، تحديدًا في مونديال 1986 أمام البرازيل، في مباراة الدور ربع النهائي، التي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفي الأخير فاز ممثل أوروبا بركلات الجزاء الترجيحية، ومنذ ذلك الحين، لم تهتز شباك فرنسا أمام أي منافس لاتيني.