واشنطن تدين التصعيد العسكري لنظام الأسد جنوب غربي سوريا

واشنطن: أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات تابعة للنظام السوري جنوب غربي سوريا.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم، عن المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت.

وقالت ناورت: “لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ بسبب تقارير عن تزايد عمليات النظام السوري جنوب غربي البلاد، داخل منطقة خفض التوتر التي اتفقت حولها الولايات المتحدة والأردن وروسيا العام الماضي”.

وأضافت: “وفق تقاريرنا، فقد انتهكت وحدات جيش النظام والمليشيات السورية منطقة خفض التوتر جنوب غربي البلاد، ونفّذت غارات جوية وضربات بالمدفعية وهجمات صاروخية”.

وتابعت: “تواصل الولايات المتحدة تحذير كل من الحكومة الروسية ونظام الأسد، من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات”.

وطالبت الخارجية الأمريكية روسيا بـ”كبح جماح القوات الموالية للنظام من القيام بأفعال أخرى داخل منطقة خفض التوتر جنوب غربي سوريا”.

وذكرت ناورت أنه خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد الأول على ضرورة الالتزام المتبادل بالاتفاق، مبديا رفضه لأي نشاط أحادي من قبل نظام الأسد أو روسيا.

ووفق المسؤولة، فإن “الولايات المتحدة تأمل من جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار، وحماية السكان المدنيين، وتجنب توسيع (نطاق) الصراع″.

وختمت بالقول: “نحن لا نزال ملتزمين بالحفاظ على استقرار منطقة خفض التوتر، ووقف إطلاق النار”.

قلق أممي إزاء سلامة 750 ألف مدني

من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها الشديد إزاء سلامة أكثر من 750 ألف شخص مدني، جنوبي سوريا، مع تصاعد وتيرة الحشد العسكري في المنطقة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي: “نحن قلقون بشدة إزاء سلامة نحو 750 ألف شخص جنوبي سوريا؛ حيث تعرض الأعمال العدائية المدنيين للخطر، وتتسبب في موجات من النزوح”.

ودعا حق جميع الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية الحركة، وحماية البنى التحتية.

وأوضح قائلا “اليوم استمر ورود أنباء عن القتال في العديد من البلدات الواقعة على الجانب الشرقي والغربي لمحافظة درعا، ويوم أمس، أسفر القصف والقتال في عدة مناطق في درعا عن مقتل 20 شخصاً. أدى القتال (في محيط درعا) إلى النزوح باتجاه القنيطرة والحدود مع الأردن، وتلقينا تقارير عن قيود على الحركة بسبب ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية”.

وأول أمس الثلاثاء، أفادت مصادر مطلعة بأن النظام السوري زاد من وتيرة إرسال التعزيزات العسكرية إلى الجنوب.، وأن ميليشيات موالية للنظام، بينها “حزب الله” اللبناني، اندمجت في القطع العسكرية للنظام، وارتدت زيها، في محاولة لإخفاء وجودها بالمنطقة، القريبة من الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.